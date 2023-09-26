Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz" şeklinde açıklama yaparak oyuncunun gelecek yıl takımda olmayacağını vurguladı.