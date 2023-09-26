Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, ünvanını korumak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da o yıldızlara neşter vuruldu! 2 ayrılık birden
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezona hızlı başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle gündemden düşmedi. Oldukça hareketli transfer dönemi geçiren Cimbom'da 2 yıldız isim sezon sonu takımdan ayrılacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Buna göre transferler yapan sarı-kırmızılı ekip, lige iddialı başladı.
5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cimbom, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından 13 puanla 2. sırada yer alıyor.