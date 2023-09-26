Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'da mutlu son yakın! Serbest kalma bedeli...
Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Sacha Boey, takımda en az kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Fransız sağ bek, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa devlerinin radarına girmişti. G.Saray yönetimi, 2025 yılında sözleşmesi bitecek 23 yaşındaki yıldızla yeni mukavele imzalamak isterken; serbest kalma bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı birçok yıldızla dünya çapında ses getirdi.
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi tanınmış isimlerle de sözleşme imzaladı.