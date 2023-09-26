Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Şimdi ne olacak?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gibi bir daha şampiyon olmak istiyor. Buna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 13:10