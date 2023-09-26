Galatasaray, geride kalan sezon Okan Buruk yönetiminde ligi şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Şimdi ne olacak?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gibi bir daha şampiyon olmak istiyor. Buna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar bu şampiyonluğun ardından Devler Ligi için ön eleme mücadeleleri oynamaya hak kazandı.
Cimbom, bu maçlarda hata yapmayarak adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırdı.