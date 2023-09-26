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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bonservis ödenmemişti! İşte G.Saray'ın çılgın Tete planı
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden Tete'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların Kopenhag maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Brezilyalı yıldız konusunda planı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
2022/23 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Yönetim çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.