Süper Lig devlerinden Galatasaray, yıldız oyuncusu Tete hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun eski kulübü Shakthar Donetsk'in Tete ile yaşadığı sözleşme feshi konusunu FIFA'ya taşıdığını açıkladı. Cimbom, davayı yakından takip ettiğini KAP'a bildirdi. | Galatasaray haberleri

Süper Lig devlerinden Galatasaray, yıldız oyuncusu Tete hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun eski kulübü Shakthar Donetsk'in Tete ile yaşadığı sözleşme feshi konusunu FIFA'ya taşıdığını açıkladı. Cimbom, davayı yakından takip ettiğini KAP'a bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİMİ:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."