Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok hızlı başladık ama bitirmede sorun yaşadık. Daha farklı bitebilecek bir maçtı. Tüm maça hakim olan bizdik ama çok daha erken şekilde maçı bitirmemiz gerekirdi. Golleri bulabilseydik, daha geniş bir rotasyon yapacaktık. Bu akşamı lider olarak bitiriyoruz.

Kolay bir şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandırmada problem yaşadık. Şutlarımız, ortalarımız, buraları biraz iyi yapabilsek çok daha fazla gol bulabilirdik. Çok daha farklı bitirebileceğimiz bir maçtı.

Farklı olsaydı, oyuncuları dinlendirmek istiyorduk. Olmadı, dinlendiremedik. 3 günde 1 maç oynuyoruz, kazanmak istiyoruz.

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Uzun zamandır bu planlanan bir şeydi. Kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Oyuncularımın aldığı sorumluluğa saygı duyuyorum.

Demin soyunma odasında onu konuşuyorduk; keşke Sacha Boey'i dinlendirseydik. 2-3'ü bulabilseydik Sacha Boey'i dinlendirecektik. Sacha, oynamayı ve antrenman yapmayı çok seviyor. Takıma müthiş enerji veriyor. Kazandığı ikili mücadeleler, maç içinde takımın direncini artırıyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Hep çalışıyor, kendini hazır tutuyor. Sacha çok önemli biri. Tabii ki savunmacı farklı oluyor ama Sacha savunma oyunculuğu dışında da geçen maçta attığı gol önemliydi. Bugün gol de atabilirdi, asistler de yapabilirdi. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynuyor. Sacha gibi biri bizimle olduğu için şanslıyız.