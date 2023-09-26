Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu 37. dakikada penaltı atışınından yararlanamadı.
ICARDI SERİYİ 13 YAPTI!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Süper Lig'de üst üste 13. maçta da gol sevinci yaşadı.
Galatasaray puanını 16 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.