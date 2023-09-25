Galatasaray'da Süper Lig'de Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından moraller yerinde.
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Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2023- 13:19
Galatasaray'da Süper Lig'de Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar 1 maç eksiğiyle 5 maçta 13 puan topladı.
Galatasaray'da özellikle Davinson Sanchez'in performansı oldukça beğenildi.