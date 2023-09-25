SON DAKİKA: Galatasaray'da herkes şoke oldu! FIFA'ya şikayet edildi

SON DAKİKA: Galatasaray'da herkes şoke oldu! FIFA'ya şikayet edildi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Başakşehir maçının mutluluğu yaşanırken Romanya'dan kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılıların Morutan transferiyle ilgili ortaya atılan iddia herkesi şoke etti. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 13:19