Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3. haftanın erteleme maçlarına çıkıyor! İşte forma giyemeyecek isimler
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray erteleme maçlarına çıkacak. 3 büyüklerin oynayacağı mücadelelerde bazı isimler statü gereği forma giyemeyecek. İşte haberin detayları...
Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.
Fenerbahçe - Başakşehir, İstanbulspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçlarının ertelenmesine karar verilmişti.
Erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.