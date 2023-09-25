GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'den büyük fedakarlık!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda takımının ikinci golünü kaydeden Icardi'nin büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte o gelişme... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 12:02