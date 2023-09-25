Galatasaray son olarak ligin 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'den büyük fedakarlık!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda takımının ikinci golünü kaydeden Icardi'nin büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte o gelişme... GS SPOR HABERLERİ
Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü penaltıdan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.