Galatasaray'da Kopenhag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından moraller bozuldu.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da karar verildi! 2 sözleşme yenileme 1 veda...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kopenhag maçının moral bozukluğu devam ederken iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim özellikle 2 isim için devre arasında sözleşme yenilemeyi düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte bir diğer yıldız ismin de sözleşmesini yenilememe kararı alındı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Kopenhag karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından moraller bozuldu.
Sarı-kırmızılılarda özellikle bitiricilik konusunda yaşanan aksaklık taraftarları adeta çileden çıkardı.
Galatasaraylı taraftarlar bununla birlikte bazı isimleri oyundan çıkarken ıslıkladı.