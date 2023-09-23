Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmada ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların ve otoritelerin beğenisini kazanan Sacha Boey, yeniden Avrupa ekiplerinin ilgisini çekti.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Devler Sacha Boey'dan vazgeçmiyor! Galatasaray...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda geçen seneden bu yana sergilediği futbolla tam not alan Sacha Boey için Avrupa'nın dev takımları vazgeçmek bilmiyor. Galatasaray'ın Kopenhag maçında bir gol kaydeden Boey için şimdiden devre arası transfer dönemini beklemeye geçtiler. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
TEMASLAR BAŞLADI
Sezon başında Arsenal, Newcastle United, Marsilya ve Wolfsburg gibi kulüplerle anılan Fransız sağ bek, Kopenhag maçında hem attığı gol hem de mücadelesiyle yıldızlaştı.
Takvim'de yer alan habere göre teknik ekibin ve yönetimin ortak kararıyla takımda kalan Boey için Avrupa'nın 5 büyük liginden çeşitli takımların yeniden devrede olduğu öğrenildi.