Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 Başakşehir - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi ise Kadir Sağlam. Müsaba öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2023- 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023- 19:01