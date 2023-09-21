Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2023
Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu… pic.twitter.com/F8W6SRBWAI