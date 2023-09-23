Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i ağırlıyor.
Başakşehir-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Barış, Tete, Icardi.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maç, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.