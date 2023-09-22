GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük hüsran! O istatistikler dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag'ı konuk etti. Danimarka ekibi mücadelede 2-0 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar son dakikalarda maçı çevirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ancak Galatasaray, Avrupa'da son yıllarda hüsrana uğruyor. İşte haberin detaları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 06:40