Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mücadelesine başladı.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi sonrası ipler koptu! Okan Buruk'tan 3 yıldıza kesik
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Devler Ligi ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sonuçtan memnun kalmayan teknik direktör Okan Buruk radikal kararlar almaya gidiyor. Bazı oyuncuların performansını beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçında onları oynatmayacak. Cimbom'da 3 oyuncu Buruk'tan kesik yiyecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.