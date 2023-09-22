Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla giriş yapan Galatasaray, ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'la berabere kaldı.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz karar! Kadro değişiyor
Galatasaray'ın, Kopenhag karşısında sahadan beraberlikle ayrılması teknik direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Başarılı hoca, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir müsabakasında kadroda sürpriz değişikliklere gidecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşadığı karşılaşmanın son bölümünde geri dönüşe imza atarak 2-2'lik skorla bir puanı hanesine yazdırdı. Sacha Boey ve Tete, RAMS Park'ta Cimbom'a 1 puan getirdi ve takımların ipten aldı.
Devler Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle sezonu erken açan Aslan, bir süredir hep aynı isimlerle sahaya çıkıyordu.