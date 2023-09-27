TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Erden Timur sinyali vermişti

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da keyifler yerinde... Teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamasında; lig ve kupa şampiyonluğu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak üzere 3 ana hedeflerinin olduğunu dile getirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bir dönemin kapanacağı ve başkan vekili Erden Timur'un da bu noktaya dikkat çektiği öğrenildi. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve sürpriz transfer hamlesi... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2023- 10:49