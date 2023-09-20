"TÜRKİYE HAYAT DENEYİMİ"

İtalyan futbolcu, "Premier Lig'den teklif alan herkese bunu çok iyi düşünmelerini tavsiye ederim. Burada sadece bir oyuncu olarak yetişmiyorsunuz. Daha geniş anlamda bir insan olarak yetişiyorsunuz. Bu sadece futbolla ilgili değil. Türkiye'ye gitmek, İngiltere'ye gelmek... Bunlar size yardımcı olacak hayat deneyimleri. Eğer aynı yerde kalırsanız, dışarıda başka neler olduğunu düşünemezsiniz. Ama bunu yapmak zihninizi açar ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur, bu da sahada size yardım edebilir." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.