Galatasaray'ın Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, Aston Villa'nın bu sezon Konferans Ligi'ni kazanabileceğini söyledi. İşte Zaniolo'nun sözleri...
TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray sözleri! "Türkiye'ye gitmek..."
Şubat ayında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, yaz döneminde ise Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanmıştı. İtalyan yıldız burada çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sarı-kırmızılılarla ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
"HARİKA BİR ANI"
Daha önce Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve finalde tek golü atan isim olan İtalyan yıldız, "Kariyerimde kazandığım ilk kupaydı ve onu her zaman kalbimde taşıyacağım. Her zaman harika bir anı olarak kalacak." dedi.
"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"
"Aston Villa bu sezon Konferans Ligi'ni kazanmak için en büyük adaylardan biri" diyen Zaniolo, "Kolay olmayacak çünkü çok iyi ve organize takımlar var ve deplasmanda oynamak her zaman zordur. Ama biz çok iyi bir takımız. Bu önemli kupayı kaldırmak istiyoruz. Bu sezon elimizden geleni yaparsak taraftarlarımızı çok mutlu edebiliriz" sözlerini kullandı.