Son dakika Galatasaray haberleri: Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da takımının ikinci golünü kaydeden ve maçı adamı seçilen Tete, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, C Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 berabere ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Cimbom'da ikinci golün sahibi Tete, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.