Galatasaray transferde şova devam ediyor. Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete, Ndombele, Sanchez gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın'ın transferini de bitirdi.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik yetenek!
Galatasaray'da son olarak Eyüp Aydın'ın ardından gelecek adına bir takviye daha bitmek üzere. Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Dün ilk sinyal Okan Buruk'tan gelmişti. Buruk, transfer ile ilgili olarak "Transferle ilgili yarın (bu) akşama kadar süre var. Bu süre içinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bununla alakalı bir gelişme olabilir" demişti.
Ardından Galatasaray genç oyuncunun transferini resmen duyurmuştu.