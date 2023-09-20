Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarının büyük kısmında 'ah' ettik. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı. Motivasyonumuz düştü ve ikinci golü yedik. Giren oyuncular dinamizm getirdi. Maçı iyi bitirdik."

"Daha iyisini yapacağız. Birçok oyuncumuz yeni oynuyor. İyi yoldayız. Şampiyonlar Ligi maçına göre birçok şeyi iyi yaptık. Kötü yaptığımız şeyler de vardı. Bunları çözersek daha iyi olacağız."

"Ziyech'i ilk yarı oynattık, ikinci yarı yoruldu. Zaha, oyuna girdikten sonra gol katkısı yaptı. Aynı şekilde Tete. Önemli bir kadroya sahibiz. Daha iyisini de zamanla yapacağız."

"1 puanı cebimizde görmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirinin yenebilir. 5 maç daha oynayacağız. İlk yarıdaki gibi oynarsak, galibiyetler alırız."