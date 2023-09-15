Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Transferde her yol denendi Galatasaray Avrupa devini ikna edemedi!
Yaz transfer döneminde birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirdi. Birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan Cimbom, bazı futbolcuların transferinde ise mutlu sona ulaşamadı. İtalyan basını da sarı kırmızılıların kadrosuna katmayı çok istediği ancak başarılı olamadığı o isimle ilgili transfer sürecini açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yaz transferinde Davinson Sanchez, Angelino, Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Mauro Icardi, Cedric Bakambu, Eyğp Aydın ve Halil Dervişoğlu gibi isimlerle sözleşme imzaladı.
Cimbom özellikle Şampiyonlar Ligi'ni de düşünürek iddialı futbolcular transfer etti.