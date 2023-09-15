SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Transferde her yol denendi Galatasaray Avrupa devini ikna edemedi!

Yaz transfer döneminde birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray, kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirdi. Birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan Cimbom, bazı futbolcuların transferinde ise mutlu sona ulaşamadı. İtalyan basını da sarı kırmızılıların kadrosuna katmayı çok istediği ancak başarılı olamadığı o isimle ilgili transfer sürecini açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)