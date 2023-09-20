Galatasaray'da Devler Ligi heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'da futbolculara dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, kritik karşılaşmanın kazanılması için kesenin ağzını açtı ve dev bir prim belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Kopenhag maçına kilitlendi.
Aslan sezon başında flaş transferlere imza atmıştı.