Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri yeşile boyandı. Galatasaray ise resmi sosyal medya hesabından Lucas Torreira'nın fotoğrafını paylaşarak, "Hulk karakterinde değişiklik zamanı..." ifadesini kullandı.
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:
Hulk karakterinde değişiklik zamanı... @Marvel 💁🏻♂️ #İSTvGS pic.twitter.com/sfztZIu4Y3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 26, 2023