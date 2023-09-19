Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı evinde ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız. Çarşamba Kopenhag ile oynayacağız. Manchester United maçına sona bakarız."

"ZAHA KADRODA OLACAK"

Zaha oynayabilecek duruma geldi, kadroda yer alacak.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak."

"TAKTİĞE MAÇ MAÇ KARAR VERECEĞİZ"

"Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz."

"ZAHA'YI YÜZDE YÜZ GÖRME ŞANSIMIZ OLMADI"

"Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha'nın da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"GRUPTAKİ BÜTÜN TAKIMLAR EŞİT"

"Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor."