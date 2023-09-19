Galatasaray geçtiğimiz sezon yakaladığı formu devam ettiriyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi planı ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Galibiyet isteyen Cimbom'da Okan Buruk'un planı oldukça merak ediliyor. İşte Buruk'un Şampiyonlar Ligi planı... (GS spor haberi)
Samsunspor karşısında 4 gollü galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar, taraftarlarının beğenisini topladı.
Cimbom'da golleri Kerem Aktürkoğlu(2), Abdülkerim Bardakçı ve Mauro Icardi kaydetti.