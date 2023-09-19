Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı muhtemel 11'i
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor. Cimbom, RAMS Park'ta Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.