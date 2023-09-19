GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Hakim Ziyech kararı! Kopenhag maçında...

Galatasaray'da, Süper Lig'de alınan 4-2'lik Samsunspor galibiyetinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biri de Kopenhag maçında Hakim Ziyech'in mi yoksa Tete'nin mi ilk 11'de forma giyeceğiydi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu konuyla ilgili net kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 06:40