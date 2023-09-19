Ligde şampiyonluğun doğal adayları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un santrforları bu sezon adlarından çok söz ettirecek.
Süper Lig'de gözler bu dörtlüde! Krallar yarışacak
Trendyol Süper Lig'de gözler 4 büyük takımın golcülerine çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız golcüleri, gol krallığı için büyük bir kapışmaya girecek. İşte bu sezon takımlarında gol yükünü taşıyacak isimler...
Galatasaray'da İcardi, F.Bahçe'de Dzeko, Beşiktaş'ta Aboubakar ve Trabzonspor'da Onuachu'nun performansı şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
Fotomaç'ın derlediği habere göre mücadeleyi kimin kazanacağı, kimin gol kralı olacağı ve hangi takımın şampiyonluğa ulaşacağı bilinmez ama görünen o ki bu 4 golcünün yapacaklarını nefeslerimizi tutarak izleyeceğiz.