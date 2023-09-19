Geçen sezon Cimbom'un 23. şampiyonluğa ulaşmasında başroldeki isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den inanılmaz istatistik! Tarihin en iyisi...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Samsunspor ağlarını da boş geçmedi. Arjantinli yıldız attığı golle adını Cimbom'un tarihine yazdırdı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Yıldız isim bu sezona da harika bir başlangıç yaptı.
Icardi, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.