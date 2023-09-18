Galatasaray altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Kırgız oyuncu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Beknaz Almazbekov ile sözleşme imzaladı!
Galatasaray, akademi futbolcusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2023- 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023- 18:08
Galatasaray altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.