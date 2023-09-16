Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki; Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023- 12:30
29 Eylül'de başlayacak Basketbol Süper Ligi öncesi iki ezeli rakip Galatasaray Nef ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte tüm bilinmesi gerekenler...
GALATASARAY NEF - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
G.Saray Nef ile Beşiktaş arasında oynanacak hazırlık maçı saat 15.00'de başlayacak. Müsabaka Sports TV'de canlı yayınlanacak.