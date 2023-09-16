Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki; Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023- 12:30