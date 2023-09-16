Galatasaray sahaya çıkıyor! İşte Aslan'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un Samsunspor maçında kimi tercih edeceği merak konusu oldu. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 06:40