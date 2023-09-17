Türk futbol kulüpleri taraftar baskısıyla transfer yarışını sürdürüyor.
Zararına futbol! Transfer açığını kapatmak için 2 Arda Güler lazım
Son dakika spor haberi: Bu yaz transfer döneminde Türk kulüpleri oldukça fazla para harcayarak transfer yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor rekor bedellerle yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Bunlar kulüplerin borçlarına borç kattı. İşte detaylar...
Büyük paralar verilen yabancılara karşılık altyapıdan yetiştirme olmayınca her yıl zarar yazılıyor.
Bütün yapılan harcamalara rağmen uluslararası başarı da gelmeyince masraflar boşa gidiyor.