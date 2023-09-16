Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı."

"SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ"

"Kerem Aktürkoğlu ligin başında istemediği şeyleri gördü. Ancak sonrasında önemli başarılara imza attı. Önemli başarılara imza attı. Bizim için önemli oyuncu. İç sahada ufak tefek şeyler oldu ama sahanın en iyilerindendi. Taraftarlar da onu alkışlayarak uğurladı."

"ZAHA DA GELECEK"

"Tete ilk yarı elinden geleni yaptı. Hakim Ziyech'in 45 dakika görmesini istedim. Wilfried Zaha da gelecek."