Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Kopenhag maçında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcının sahaya sürdüğü birçok isme Kopenhag maçında da şans vermesi bekleniyor. Ancak Buruk, o ismin biletini kesti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, Kerem Aktürkoğlu ile 7. dakikada 1-0 öne geçti.
Cimbom, 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.