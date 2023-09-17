GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Kopenhag maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcının sahaya sürdüğü birçok isme Kopenhag maçında da şans vermesi bekleniyor. Ancak Buruk, o ismin biletini kesti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2023- 10:38