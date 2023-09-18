Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.
Galatasaray için flaş sözler! Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Daha önce Bayern Münih ve Manchester United'da forma giyen o isim, grup tahmininde bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun iki, Abdülkerim ve Icardi'nin golleriyle 4-2 mağlup etti.
Haftayı 10 puanla 2. sırada kapatan Cimbom'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.