Galatasaray için flaş sözler! Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacak?

Galatasaray için flaş sözler! Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Daha önce Bayern Münih ve Manchester United'da forma giyen o isim, grup tahmininde bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 11:54