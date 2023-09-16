Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Zaha bir tek dün takım antrenman yaptı. Şampiyonlar Ligi maçında kadromuzda olacak. O da bizim için önemli. Ndombele %100 hazır değil ama süre alacak. Davinson Sanchez yoldan geldi ama ihtiyaç halinde kullanabiliriz.

Tam kadro hazırlandık. Oynayacak arkadaşlarımız var, kenardan gelecek arkadaşlarımız var. Geçen haftaki 11'le başlıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Milli ara sonrası her zaman zordur. Çok fazla oyuncumuz milli takımlarda yer almadı, bu avantajdı."