Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı.

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Cimbom'un 1 golünü atan Mauro Icardi maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI

"4 maçı üst üste kazandık. Çok daha iyi olabilirdi. Birçok fırsatı kaçırdık. Son ana kadar mücadelemizi kaybetmedik. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz."

"REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

12 maç üst üste gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek.

"GOL ORTALAMALARINA DA BAKIYORUM"

"Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum."