Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u evinde ağırladı. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.

Maç sonunda Cimbom'un yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"MİLLİ TAKIMDA YAŞADIĞIM OLAY..."

Milli Takım'daki yaşadığım olaydan sonra zor kendime geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İdmanlara da katılamadım. Ama böyle dönmek çok güzel.

"MERTENS GALATASARAY'I YAŞAYAN OYUNCU"

Dries Mertens, Galatasaray'ı yaşayan bir oyuncu. Olimpija Ljubljana maçında 'Ne vurdun dedim!'. O da bana bu kez aynı şeyi söyledi. Ben de 'senden gördüm' dedim. Yıldız oyuncular ama hiç kaprisli değiller. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar.