Galatasaray Kulübü'ndeki forma hırsızlığı, sponsor firmanın 2020-2021 yıllarında A takım ve teknik heyet için gönderdiği malzemeler normalden erken tükenince ortaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin deposunda yapılan sayımda 2 bin 443 adet ürünün kayıp olduğu tespit edildi.
Galatasarayda dev hırsızlığın detayları ortaya çıktı! Muslera'nın bile...
Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaşanan hırsızlık skandalının detayları ortaya çıkmaya başladı. Depoda yapılan sayımda 2443 adet ürünün bulunamadığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili dava açıldı. Fernando Muslera'nın bile formasının çalındığı ifade edildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Daha sonra yapılan araştırmada, kayıp ürünleri tesislerden çıkardıkları ve internetten sattıkları iddia edilen idari işler sorumlusu Ahmet Kör, akademinin malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun, takımın masörü Sedat Peker ve Antalya'daki evinde bu ürünlerde 44 adet ele geçirilen Buğra Fatih Ünsal'a hırsızlık suçlamasıyla 17.5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Hürriyet'in haberine göre; Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, formaların internetten satıldığını yönetime şikayet eden taraftar Murat Karabaş tanık olarak ifade verdi. Olayı kendisinin ortaya çıkardığını anlatan Karabaş, "Ben, Galatasaray sevdalısı bir insanım. Formaların internet üzerinden satıldığını görünce yönetime şikâyet ettim. Bunu kanıtlamak için de orijinal formadan satın alıp gösterdim. Hatta satan sanık Buğra'yla iletişime geçtim. Formaları nasıl temin ettiklerini sordum. Bana 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz' dedi. Kendisi koleksiyonermiş. Bu ürünler hâlâ internette satılıyor. Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor" şeklinde konuştu.