Hürriyet'in haberine göre; Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, formaların internetten satıldığını yönetime şikayet eden taraftar Murat Karabaş tanık olarak ifade verdi. Olayı kendisinin ortaya çıkardığını anlatan Karabaş, "Ben, Galatasaray sevdalısı bir insanım. Formaların internet üzerinden satıldığını görünce yönetime şikâyet ettim. Bunu kanıtlamak için de orijinal formadan satın alıp gösterdim. Hatta satan sanık Buğra'yla iletişime geçtim. Formaları nasıl temin ettiklerini sordum. Bana 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz' dedi. Kendisi koleksiyonermiş. Bu ürünler hâlâ internette satılıyor. Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor" şeklinde konuştu.