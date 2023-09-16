Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mertens, "İlk yarıda çok iyiydik. Birkaç fırsat verdik ama az sayıdaydı. İkinci yarıda iki dakikada iki gol yedik. Toparlandık çünkü kalitemiz var. Kendimizi toparlamayı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Mertens, "Galatasaray'ı şampiyon yapmak için geldim. Bunu başardık, şimdi keyfini çıkarmak istiyorum. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne de girmeyi de başardık. Şimdi o arenayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"KEREM DAHA DA İYİ OLABİLİR"

Kerem Aktürkoğlu'na maçta asist yapan Mertens, "Kerem Aktürkoğlu çok yetenekli. Kendini gösterdi, Avrupa'da da gösterdi. Daha da iyi olabilir. Birçok oyuncu geliyor, gidiyor ama elimizdeki değerlerin de kıymetini bilmeliyiz. Biraz yaşlanmış oyuncu olarak gençlerin iyi performansını çok seviniyorum. Galatasaray'a uzun yıllar çok iyi hizmetleri olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.