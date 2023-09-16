Geçen sezon 23. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde girdi.
Galatasaray'da yıldızlar geçidi! İşte Cimbom'un yeni transferleri
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, tarihinde en yüksek piyasa değerine bu yaz transfer döneminde ulaştı. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların yeni transferlerini haberimizde derledik. İşte Cimbom'un bu sezonki transferleri...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2023- 06:40
Geçen sezon 23. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde girdi.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ni de düşünerek kadrosunu daha da güçlendirdi.
Yıldız transferlerin yanı sıra yerli rotasyonu da güçlendirilirken, geleceğe yönelik yatırımlar da yapıldı.