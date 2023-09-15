Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Aslan sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un Samsunspor maçında kimi tercih edeceği merak konusu oldu. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milli arayı iyi değerlendiren sarı kırmızılılarda yeni transferler Samsunspor maçıyla sahne alacak.
Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.