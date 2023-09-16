Galatasaray dev serveti elinin tersiyle itti! İşte nedeni

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezona büyük iddialarla girdi. Birçok yıldız transfere imza atan sarı-kırmızılılar, flaş bir hamleye daha imza attı. Cimbom, dev serveti elinin tersiyle itti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 06:40