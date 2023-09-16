Galatasaray bu sezon flaş transferlere imza attı.
Galatasaray dev serveti elinin tersiyle itti! İşte nedeni
Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezona büyük iddialarla girdi. Birçok yıldız transfere imza atan sarı-kırmızılılar, flaş bir hamleye daha imza attı. Cimbom, dev serveti elinin tersiyle itti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım bu sezon birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.
Mauro Icardi, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi isimler Cimbom'a güç kattı.