ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Müsabakarı sarı-lacivertliler 84-56 gibi farklı bir skorla kazandı.

Birinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde daha iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, özellikle Meesseman ve Şerife Alperi Onar'ın bulduğu sayılarla, hücumlardan eli boş dönen rakibine karşı 8 sayılık fark yakaladı: 13-5. İyi oyununu ikinci bölümde de sürdüren sarı-lacivertliler, pota altını iyi savunarak rakibini uzak şutlara yönlendirdiği ve bitime 1 dakika 45 saniye kala 15 sayılık fark yakaladığı (22-7) bu çeyreği 22-13 önde geçti.

İkinci periyot başlarında direncini artıran sarı-kırmızılı ekip, Büşra Akbaş ve Harrigan'la peş peşe bulduğu sayılarla farkı 5'e kadar düşürse de (22-17), tekrar toparlanan ve her oyuncusuyla sayı bulan Fenerbahçe Alagöz Holding'in iyi oyununa karşı koyamadı. Sarı-lacivertliler devre arasına 38-23 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Şerif Alperi Onar, Meesseman ve Sevgi Uzun'la sayılar bularak ilk bölümde farkı 25 sayıya kadar çıkaran (55-30) Fenerbahçe Alagöz Holding, Meltem Yıldızhan'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan rakibine karşı etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sonlara doğru 26 sayılık fark yakaladığı (60-34) üçüncü periyodu da 62-42'lik skorla üstün bitirmeyi başardı.

Konuk ekip, son periyoda Abdelkader, Sude Yılmaz, Harika Gözde Eldaş ve Meltem Yıldızhan'ın ürettiği sayılarla iyi başlayarak bitime 6.5 dakika kala farkı 15'lere kadar düşürdü: 66-51. Son bölümlerde rakibinin farkı daha fazla eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Alagöz Holding, maçtan 84-56 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding'de Meesseman'ın 25, Şerife Alperi Onar'ın 14, Anderson'un 11 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.

Galatasaray Cağdaş Faktoring'de Meltem Yıldızhan'ın 17, Abdelkader'in 12 sayısı ise yenilgiyi önleyemedi.

İlk hafta deplasmanda ÇBK Mersin'e 76-74 kaybederek sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikinci haftada ilk galibiyetini aldı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ilk yenilgisini Fenerbahçe Alagöz Holding karşısında yaşadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Gökçebel, Seda Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Duygu Özen, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 25, Anderson 11, Tilbe Şenyürek 10, Merve Aydın 5, Laksa 7

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 7, Gizem Yavuz, Harrigan 2, Meltem Yıldızhan 17, Abdelkader 12, Harika Gözde Eldaş 8, Vanloo 8

1. Periyot: 22-13

Devre: 38-23

3. Periyot: 62-42