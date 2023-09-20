Sacha Boey'den maç sonu açıklama! "Golü ben değil takım attı"
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Sacha Boey, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Golü ben değil, takım attı" dedi. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 22:27
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda takımının ilk golünü atan Sacha Boey, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." dedi.