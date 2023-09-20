TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Alman devine çalım!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar birçok yıldızı kadrosuna kattı. Bu futbolcular dünya basınında büyük bir yankı uyandırırken, bir yıldız oyuncu ise Alman basınında gündem oldu. Meğerse Galatasaray, panzer ekibine transfer çalımı atmış. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 11:29