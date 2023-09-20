Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Alman devine çalım!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar birçok yıldızı kadrosuna kattı. Bu futbolcular dünya basınında büyük bir yankı uyandırırken, bir yıldız oyuncu ise Alman basınında gündem oldu. Meğerse Galatasaray, panzer ekibine transfer çalımı atmış. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom'da bu başarının ardından Şampiyonlar Ligi için ön eleme mücadeleleri oynamaya hak kazandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerini başarıyla tamamlayarak adını Devler Ligi'nde gruplara yazdırmayı başardı.